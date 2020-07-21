Умер певец Бока

Исполнитель шансона Борис Давидян, более известный как Бока, скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» во вторник, 21 июля, со ссылкой на журналиста Ваге Казаряна и певца Ару Мартиросяна.

Отмечается, что Бока умер после продолжительной болезни, у певца были проблемы с легкими. Артисту был 71 год.

Бока — исполнитель таких песен, как «Доля воровская», «Цавт танем», «Джана», «Али-Баба» и «Звенит звонок». Исполнителя прозвали классиком шансона. Он эмигрировал в Лос-Анджелес в середине 1990-х вместе с семьей. У артиста есть внук Жока, часто выступавший с Бокой на сцене.

В марте стало известно о смерти шансонье Андрея Климнюка. Музыкант умер в возрасте 53 лет. Его последняя пластинка под названием «Шалава» вышла в январе 2018 года.