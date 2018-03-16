Умер автор фильма «Зеленый фургон»

Заслуженный деятель искусств Украины, режиссер Александр Павловский, скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России в пятницу, 16 марта.

Причина смерти режиссера не раскрывается.

Павловский родился в Одессе в 1947 году. В 1971-м окончил мастерскую кинематографиста Михаила Ромма на режиссерском факультете ВГИКа. Он снял более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном и Бориславом Брондуковым, «Трест, который лопнул» с Регимантасом Адомайтисом и Николаем Караченцовым, а также комедии «Ар-хи-ме-ды!», «Светлая личность» и «Струны для гавайской гитары». Последняя работа кинематографиста — вышедший в 2012 году сериал «Людмила», посвященный эстрадной певице Людмиле Зыкиной.

Звание заслуженного деятеля искусств Украины Павловский получил в 1994 году.