Умер популярный в 1990-х рэпер

Популярный в 1990-х годах рэпер Крэйг Мэк умер 12 марта в возрасте 46 лет. Об этом со ссылкой на коронера Коллтон Каунти в Южной Каролине сообщает Associated Press.

Причиной смерти стала болезнь сердца, от которой артист страдал в последние годы жизни. Свои соболезнования родственникам рэпера в социальных сетях выразили такие артисты, как Funkmaster Flex, DJ Scratch и M.I.A.

Хотя первый сингл Мэка, тогда записывавшегося под псевдонимом MC EZ, вышел еще в 1988-м, настоящий успех пришел к артисту уже под его настоящим именем в 1994-м. Сингл Flava in Ya Ear стал первым хитом лейбла Пафф Дэдди Bad Boy Records и заслужил платиновый статус.

Ремикс на Flava in Ya Ear стал первой записью, на которой появился другой артист Bad Boy Records, рэпер The Notorious B.I.G. Включавший композицию альбом Project: Funk da World в 1994-м был продан тиражом в более чем 500 тысяч пластинок. Впоследствии Крэйг Мэк выпустил еще два альбома: Operation: Get Down (1997) и The Mack World Sessions (2017), но они не имели такого успеха.

Крэйг Мэк пропал из поля зрения публики в середине 2000-х, пока в 2012-м не опубликовал ролик на YouTube, в котором рассказал о том, что вступил в культ Overcomer Ministry, который можно отнести к радикальной ветви евангелической церкви, и отрекся от своей прежней жизни и рэп-карьеры. Мэк прожил в коммуне Overcomer Ministry в Южной Каролине до своей смерти.