В парке нашли туловище человека

В Великобритании прохожий обнаружил в парке туловище человека

В парке в британском городе Салфорд, графство Большой Манчестер, обнаружили человеческое туловище. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Завернутые в целлофан поясницу, ягодицы и бедро человека нашел прохожий 4 апреля. Туловище лежало рядом с пешеходной дорожкой. Жертву идентифицировали как мужчину старше 40 лет. Предположительно, он был европейцем со светлыми или светло-каштановыми волосами и голубыми глазами.

Детективы провели три недели за просмотром записей с камер видеонаблюдения и смогли поймать двух возможных подозреваемых. Ими оказались 42-летний и 68-летний мужчины, которые, вероятнее всего, знакомы друг с другом. В настоящее время полиция проводит расследование, допрашивает задержанных мужчин и пытается установить личность жертвы.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик из Великобритании обнаружил человеческие кости во время прогулки с отцом. Ребенок обрадовался, так как решил, что нашел останки динозавра.

