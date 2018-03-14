Умер режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России в среду, 14 марта.

Причина смерти кинематографиста пока не раскрывается.

Квинихидзе родился в декабре 1937 года в Ленинграде в семье режиссера Александра Файнциммера («Танкер "Дербент"», «За тех, кто в море», «Трактир на Пятницкой», «Овод»). Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1962-м.

Кинематографист снял такие фильмы, как «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова» и «Крах инженера Гарина». Он также служил режиссером в Новосибирском театре музыкальной комедии и в Санкт-Петербургском государственном музыкальном театре «Карамболь». Звание заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе получил в 1993 году.