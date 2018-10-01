Опубликовано предсмертное фото Азнавура

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур накануне смерти выложил фотографию с актером Жан-Полем Бельмондо. Снимок опубликован в Instagram.
«Мой друг навсегда Жан-Поль», — подписал певец публикацию.
Автором черно-белого снимка выступил Марк де Доминико.
О смерти Азнавура стало известно в понедельник, 1 октября. Он умер в возрасте 94 лет у себя дома на юго-востоке Франции. За свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов. Шансонье работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.
В его актерской фильмографии — картины режиссеров Жана Кокто, Франсуа Трюффо и Фолькера Шлендорфа.