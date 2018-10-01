Опубликовано предсмертное фото Азнавура

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур накануне смерти выложил фотографию с актером Жан-Полем Бельмондо. Снимок опубликован в Instagram.

«Мой друг навсегда Жан-Поль», — подписал певец публикацию.

Автором черно-белого снимка выступил Марк де Доминико.

Фото опубликовано @charlesaznavour_official

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О смерти Азнавура стало известно в понедельник, 1 октября. Он умер в возрасте 94 лет у себя дома на юго-востоке Франции. За свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов. Шансонье работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

В его актерской фильмографии — картины режиссеров Жана Кокто, Франсуа Трюффо и Фолькера Шлендорфа.

Вся галерея ««Я не боюсь смерти»» Продолжить Шарль Азнавур в Лондоне, 1966 год Фото: George Elam / Daily Mail / REX / Shutterstock 1 /12



