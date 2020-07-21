Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

По ее словам, иммунитет появляется обычно уже через несколько дней после испытания. «Это индивидуальная реакция на введение вакцины», — пояснила она.

Специалист отметила, что через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты. Однако сказать, как долго будет сохраняться иммунитет от прививки, сказать пока сложно, заметила она. Ответ на этот вопрос будут находить ученые после следующей фазы клинических исследований.

В случае, если вакцина докажет свою эффективность и будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования. В них примут участие большое количество людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет.

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. 20 июля из военного госпиталя выписали вторую, последнюю, группу добровольцев из 20 человек — они испытывали НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. У участников исследования выявили необходимые антитела к коронавирусу.