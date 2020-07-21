Урожай российских фермеров оказался под угрозой из-за прожорливых гусениц

Урожай российских фермеров оказался под угрозой: в Новосибирской области началось нашествие луговых мотыльков. Прожорливые гусеницы могут быстро уничтожить посевы, сообщает «Вести.Новосибирск».

Большое число вредителей обнаружили на свои участках жители Краснообска. Специалисты считают, что нынешнее нашествие мотыльков — только первая волна, в скором времени возможны и следующие. В администрации города в курсе ситуации: предполагается, что гусеницы появились из близлежащей лесополосы, которую не обрабатывали от насекомых. Однако обработка не входит в обязанности местных властей — та земля принадлежит СО РАН.

Нашествие гусениц лугового мотылька происходит раз в 10-12 лет. Насекомое очень прожорливо: насекомые полностью сгрызают мягкие части листьев, оставляя лишь прожилки. Мотыльки могут перемещаться на большие расстояния. Большая колония гусениц лугового мотылька способна за два дня уничтожить весь урожай огородника, указывает портал «ЧС. Инфо».

В целом из-за чрезвычайно жаркого лета я ряде регионов страны аграрии оказались по пороге серьезных потерь. Сложнее всего обстановка складывается в Сибири и на Урале: убтыки там оцениваются в миллиарды рублей. В частности, в Алтайском крае в 23 районах полностью погибли посевы, выгорели 90 тысяч гектаров. По оценкам специалистов, подобной засухи не было с конца 1990-х.