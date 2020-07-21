Появилось видео с заходящим в автобус украинским террористом

Появилось видео с украинским террористом Максимом Кривошем, заходящим в автобус, пассажиров которого он затем взял в заложники. Об этом сообщает «24 канал».

На кадрах видно, как Кривош садится в автобус на остановке. За спиной у него — рюкзак, а в руках — большая сумка. Мужчина зашел в салон последним и закрыл дверь.

Кривош захватил автобус в городе Луцк в Волынской области. По последним данным, на месте прозвучали взрывы, о пострадавших не сообщается. Ранее террорист совершил два выстрела в силовиков и бросил гранату, которая не сдетонировала.

О Кривоше известно, что провел около десяти лет в тюрьме за бандитизм, мошенничество и другие преступления. Он лечился в психиатрической клинике и написал книгу «Философия преступника».