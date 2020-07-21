Двух российских моряков приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Греческий суд признал Константина Семенова и Ивана Возниковцева виновными в торговле людьми и перевозке нелегальных мигрантов. Иван Мельников пояснил, что срок получился настолько большим из-за того, что россияне получили от 7 до 12 лет за каждого мигранта — их на одной лодке было около 20. Дополнительные сроки добавили за другие преступления.

Моряки не признали свою вину. Они утверждают, что изначально должны были заниматься перевозкой туристов в Турции. Однако их яхта все время ломалась — и тогда Семенов и Возниковцев попросили работодателя о помощи. Тот согласился, но в назначенное место прислал не лодку с запчастями, а суда с нелегалами. «[Россиянам] угрожали расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт», — рассказал правозащитник.

Он добавил, что суд не обратил внимания на заявления моряков, а назначенный адвокат даже не общался с россиянами. Родственники и друзья осужденных уже начали собирать деньги на оплату адвокатов и другие нужды в соцсетях.

В конце февраля Александра Илларионова и Андрея Журавлева приговорили к 395 годам тюрьмы. Российские моряки были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.

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