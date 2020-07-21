Разрушительный потоп в российском городе попал на видео

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В Свердловской области затопило город Нижние Серги, введен режим ЧС. Видео потопа публикует Telegram-канал Hue.

На появившихся в сети кадрах видно, как автомобиль плывет по воде между затопленными домами и поваленными деревьями. По данным МЧС, в воде оказались 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, а также четыре административных здания. В результате потопа оказались разрушены три дома, три пешеходных моста и один автомобильный, повреждены опоры линии электропередачи.

МЧС уточняет, что потоп произошел из-за сильного дождя и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая.

Ранее в результате ливня потоп произошел в Ростове-на-Дону. Мощные потоки дождевой воды буквально смывали людей с улиц. Снятое очевидцами видео появилось в сети. В начале ролика видно, как трое человек в оранжевых костюмах пытаются перевести женщину через дорогу, так как течение сбивало ее с ног. Далее показаны другие затопленные улицы, ушедшие под воду машины и плавающие мусорные контейнеры. В последнем кадре запечатлена бурная коричневая река, несущаяся вниз к автомобильной трассе.