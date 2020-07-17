Сильнейший ливень затопил Ростов-на-Дону и смыл горожан с улиц

Сильнейший ливень в Ростове-на-Дону привел к потопу в городе. Мощные потоки дождевой воды буквально смывали людей с улиц. Снятое очевидцами видео опубликовало издание Baza.

В начале ролика видно, как трое человек в оранжевых костюмах пытаются перевести женщину через дорогу, так как течение сбивало ее с ног. Далее показаны другие затопленные улицы, ушедшие под воду машины и плавающие мусорные контейнеры. В последнем кадре запечатлена бурная коричневая река, несущаяся вниз к автомобильной трассе.

По данным ростовской мэрии, пострадали несколько районов города. Больше всего аварийных ситуаций в Советском и Железнодорожном районах. Идет ликвидация подтоплений.