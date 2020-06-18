Повредившая 640 домов «бомбардировка» градом в российском регионе попала на видео

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В ауле Хатукай Красногвардейского района Адыгеи произошла «бомбардировка» градом размером с перепелиное яйцо, сопровождавшаяся ливневым дождем. Об этом сообщил заместитель руководителя республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Рашид Манапов, передает ТАСС.

Стихия попала на видео, на кадрах видны сильный ливень, раскачивающиеся от ветра деревья и крупный град, лежащий на земле. Повреждено более 640 частных домов, кровля двух детских садов и здание администрации сельского поселения.

По словам Маналова, в районную администрацию с вечера 17 июня звонят местные жители, жилье которых пострадало от града. В ауле работают три комиссии, они определяют ущерб населению и социальным объектам. Также ожидается заседание комиссии по ЧС, на котором решат, вводить ли в регионе режим чрезвычайной ситуации.

14 июня в поселке Николаевка в Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за крупного града, который разбил крыши, повредил стены и уничтожил посевы. Непогода угрожает работе жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, целостности зданий. Также возрастает риск получения травм местными жителями.

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