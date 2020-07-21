Еще 100 компаний Башкирии вовлекут в нацпроект по производительности труда

В Башкирии до конца года вовлекут в национальный проект по повышению производительности труда 100 компаний. Об этом рассказал заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, передает ТАСС.

«В нацпроект всего вовлечено 69 предприятий, 12 — в истекшем периоде 2020 года, до конца года нам остается привлечь восемь предприятий, но мы ставим цель для себя несколько выше — до конца года включить в нацпроект 100 предприятий, чтобы реализовать целевой ориентир регионального проекта с опережением федеральных сроков и получить максимальный эффект», — отметил Муратов.

Он также сообщил, что на сегодняшний день 1 064 сотрудника предприятий-участников нацпроекта уже обучены принципам бережливого производства.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.