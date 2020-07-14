Крымский приборостроительный завод станет бережливым

Крупнейший приборостроительный завод Крыма «Фиолент» планирует внедрить бережливые технологии на 80 процентах производства к 2024 году в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Анатолий Новиченко на презентации результатов пилотного проекта.

По его словам, завод присоединился к нацпроекту в октябре 2019 года. С того момента пилотный проект по внедрению бережливых технологий был реализован в цехе №3 на линии выпуска статора и якоря. В результате время производства сократилось с 72 до 64 часов, а производительность труда выросла на 36,5 процента. В дальнейшем, отметил Новиченко, подобная практика будет распространена и на другие цеха.

«В механообрабатывающем цехе и заготовительном производстве мы планируем провести не менее 80 процентов персонала в культуру непрерывных улучшений. На основе бережливого производства обеспечить охват 80 процентов продуктовых потоков», — уточнил замгендиректора.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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