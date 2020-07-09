Тульские ученые создали новый способ оптимизации производства

Ученые Тульского государственного университета (ТулГУ) создали цифровую модель, способную оптимизировать технический процесс на предприятиях, сократить время на производство и снизить себестоимость продукции. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой вычислительной техники университета Алексей Ивутин.

«Мы можем моделировать весь техпроцесс сборки, например автомобиля, на едином предприятии, в том числе выстроить работу без склада, чтобы минимизировать затраты на хранение. А для того, чтобы сделать так называемый нулевой склад, мы должны учесть время на производство детали, ее доставку, то есть по сути, синхронизировать работу предприятий, поставщиков», — пояснил он.

Разработанный алгоритм подходит как для мелкосерийного, так и крупносерийного производства в любой отрасли промышленности.

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов в свою очередь заявил, что новая разработка ТулГУ отвечает задачам развития цифровой экономики и повышения конкурентноспособности российских предприятий. По его словам, сейчас на основе этой модели разрабатывается программное обеспечение, которое планируется зарегистрировать в реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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