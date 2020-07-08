Участвующий в нацпроекте хлебозавод нарастил производительность

Геленджикский хлебозавод, участвующий в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», нарастил производство продукции на 15 процентов. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

«За полгода в кондитерском цехе, где изготавливается более 80 видов изделий, выработка продукции увеличилась на 15 процентов — с 51 до 55 килограммов пирожных и тортов на работника в сутки. В ближайших планах компании — довести этот показатель до 59 килограммов», — рассказали в администрации.

Там добавили, что время изготовления продукции сократилось на 40 процентов. Готовить быстрее стали без изменения технологического процесса — только за счет грамотного распределения ресурсов. «Например, сотрудники стали совершать меньше ненужных передвижений. Если раньше работнику в процессе изготовления продукта приходилось проходить по 7,2 километра в день для подбора сырья, тары и инструментов, то сейчас необходимые передвижения составляют всего 2,5 километра», — поясняется в сообщении.

За счет тиражирования нового опыта в хлебобулочном и пончиковых цехах увеличилась выработка продукции, но трудовые ресурсы при этом остаются на прежнем уровне. Соответственно, снижается себестоимость товара, в перспективе — на 23 процента. Также на предприятии значительно сократилиь запасы муки, сахара, яиц и других ингредиентов, хранившихся в избытке. Теперь средства, затрачиваемые на их хранение и транспортировку, можно направить на другие нужды.

«Именно сейчас повышение производительности труда, оптимизация расходов могут позволят вернуться на прошлые, "докарантинные" позиции, а в отдельных случаях сделать качественный рывок вперед», — отметил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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