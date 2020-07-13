Российский регион направит миллионы рублей на поддержку занятости

Власти Ульяновской области направят на поддержку занятости в регионе 140 миллионов рублей в течение 2021-2022 годов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Агентства технологического развития региона Вадим Павлов.

По его словам, около 52,2 миллиона рублей будут выделены в 2021 году, еще порядка 33,7 миллиона рублей — в 2022 м. На эти средства планируется организовать специальные мероприятия для предприятий, принимающих участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«Будут организованы обучающие семинары, сессии обмена опытом, выезды на предприятия с современной организацией производственной системы», — пояснил Павлов.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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