В российском регионе создадут 2,6 тысячи временных рабочих мест

Власти Пермского края создадут более 2,6 тысячи временных рабочих мест для трудоустройства безработных и тех, кто был переведен на неполную занятость или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Деньги на новые рабочие места были выделены из резервного фонда правительства России. Пермский край получил 145,3 миллиона рублей. Теперь местным властям предстоит определить перечень работодателей, которые смогут воспользоваться федеральной поддержкой.

«Дополнительное финансирование станет хорошим механизмом в поддержке занятости населения. Это поможет сохранить прежние и создать новые рабочие места для тех, кто находится в поиске работы. Новые меры усилят действие уже принятых региональных мер поддержки занятости», — сказала заместитель министра социального развития региона Марина Визе.

По данным краевого правительства, сейчас для жителей доступно более 17 тысяч вакансий.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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