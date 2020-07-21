Помощник Путина пообещал максимальный контроль за выполнением нацпроектов

Российское правительство за три месяца подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента Владимира Путина, утверждающего национальные цели развития страны до 2030 года. Об этом заявил помощник главы государства Максим Орешкин, передает ТАСС.

По его словам, президент будет максимально контролировать ход исполнения нацпроектов. «Измененные национальные проекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным», — сказал Орешкин.

Он также отметил, что по итогам рассмотрения на прошлой неделе на президентском совете по стратегическому развитию Путин подписал указ, утверждающий национальные цели развития России до 2030 года. «По сути, это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия», — добавил помощник президента.

О переносе исполнения национальных проектов до 2030 года заговорили неделю назад на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что из-за изменений ситуаций в России и в мире, пандемии коронавируса и экономического кризиса сроки следует скорректировать. Путин согласился с таким предложением.