В российском регионе займутся развитием санавиации

Власти Ставропольского края займутся развитием санитарной авиации в регионе. В частности, с 2021 года в крае появятся 15 вертолетных площадок, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Там пояснили, что первая такая площадка будет создана на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя. К настоящему времени уже сформированы авиамедицинские бригады, реаниматологи и анестезисты прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

«Авиамедицинская эвакуация — это особый вид помощи, требующий дополнительных навыков и работы в сложных условиях», — пояснил главный врач Станции скорой медицинской помощи Ставрополя, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Ставропольского края и СКФО Антон Фарсиянц. По его словам, скоро специалисты начнут работы по строительству вертолетных площадок по всему региону.

Данная инициатива реализуется в рамках программ «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.