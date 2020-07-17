Мишустин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать проект постановления о включении клиник ФМБА в программу финансирования модернизации первичного звена здравоохранения по одноименному национальному проекту, сообщает ТАСС.

Документ должен быть подготовлен до 30 сентября этого года.

Включить клиники ФМБА в нацпроект предлагалось в январе на заседании с участием президента Владимира Путина. С такой инициативой выступил тогдашний мэр Обнинска Владислав Шапша, позднее ставший врио губернатора Калужской области.

Медицинские учреждения ФМБА работают на территории 51 региона России. Более чем в 25 регионах страны это единственные клиники, где люди могут получить плановую и экстренную медицинскую помощь.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.