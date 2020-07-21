Владимир Зеленский поговорил с террористом

Террорист отпустил троих заложников из автобуса в Луцке после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Об этом «Интерфакс-Украина» рассказали в пресс-службе Офиса президента.

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В администрации главы государства отметили, что Зеленский держит ситуацию на контроле.

Ранее Зеленский подчинился требованию террориста и записал видео, в котором призвал всех смотреть документальный фильм «Земляне» о проблеме эксплуатации животных людьми.

21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники около 20 пассажиров автобуса пригородного сообщения. Преступник именует себя Максим Плохой и заявляет, что он автор книги «Философия преступника».