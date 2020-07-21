Посетителям российского ресторана предложили сесть прямо на дороге

Посетителям ресторана «Узбечка» в российском городе Саратове предложили сесть прямо на дороге — кресла и столы выставили на парковке. Таким образом администрация заведения попыталась расширить летнюю веранду, сообщает Telegram-канал «Подъем».

На фотографиях, опубликованных в соцсетях горожанами, видно, как мебель занимает практически всю стоянку. Рядом сидят посетители ресторана.

Администратор «Узбечки» объяснила каналу, что данная мера временная. «У нас столики на парковке не стоят. Фотография была сделана в 10 утра, когда заведение вообще не работало, столы были выставлены для перемещения. Гостей не могло быть, может быть, наши сотрудники», — сказала она.

«Подъем» пишет, что мнения относительно летней веранды разделились. Некоторые сочли это единственно возможным решением для ресторана, поскольку в самом помещении опасно находиться из-за пандемии коронавируса, другие раскритиковали решение самовольно занять парковку.

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