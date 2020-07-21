Чеченские учителя заявили о принуждении поддержать Кадырова из-за санкций США

Учителя в Чечне заявили о принуждении комментировать пост главы региона Рамзана Кадырова о санкциях Госдепа, чтобы выразить ему поддержку. Об этом педагоги рассказали изданию «Кавказский узел».

По словам учительницы школы в Усть-Мартыновском районе Луизы, писать комментарии потребовал директор. Руководитель учреждения разослала всем педагогам ссылку на пост Кадырова, к которому нужно было оставить комментарий. Учительница уточнила, что от работников школы «требуется написать как можно больше комментариев под этим постом, и чем быстрее, тем лучше».

Завуч школы в Шалинском районе Яха рассказала, что директриса получила от высокопоставленного чиновника из министерства образования Чечни указание отчитаться о количестве комментариев. Соответствующее сообщение она получила утром, до девяти часов. «Я ссылку скинула по рабочим группам, но мало кто откликнулся. Так директор мне написала: "Не вижу активности!"» — сказала Яха.

Ранее Кадыров пригласил в республику госсекретаря США Майкла Помпео, чтобы поговорить с ним и выяснить, «кто какие права нарушает». Глава Чечни отметил, что в его родовом селении, куда он приехал после включения в санкционный список, очень красиво.

О внесении Кадырова в черный список Госдепартамента США стало известно 20 июля. Главе Чечни запретят въезд на территорию США. Его обвиняют в нарушениях прав человека в республике. Помпео заявил, что Кадыров использовал пандемию коронавируса как оправдание своим действиям.