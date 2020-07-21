Раскрыта загадка появления континентов на Земле

Международная группа ученых нашла доказательства старой гипотезы возникновения тектонических плит на Земле. Согласно этой версии, несколько миллиардов лет назад внешняя оболочка Земли стала горячей, что вызвало ее расширение и раскол на отдельные фрагменты. О раскрытии загадки появления континентов сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи применили трехмерные модели сферических оболочек, чтобы воспроизвести механизм образования тектонических плит. Согласно старому предположению, называемой гипотезой расширяющейся Земли и ныне отвергнутой, возникновение континентов вызвано расширением Земли, а главным аргументом в его пользу являлись совпадающие контуры материков, которые якобы способны собраться обратно в шар с меньшим диаметром. Однако новая гипотеза предусматривает немного иной механизм, включающий в себя потерю тепла через вулканическую активность.

Ученые пришли к выводу, что вулканы извергали горячие породы на поверхность планеты, где они остывали и замедляли дальнейший вывод тепла из недр. В результате литосферного охлаждения земная кора подверглась горизонтальному расширению с последующим расколом и возникновением литосферных плит. Это заняло примерно пять миллионов лет.

В то же время исследователи подчеркивают, что они пока что далеки от полного понимания того, что именно произошло на древней Земле, в результате чего возникли плиты.