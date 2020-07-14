Раскрыта загадка появления Луны

Ученые Университета Мюнстера в Германии выяснили, что Луна несколько моложе, чем считалось ранее. Согласно новым данным, спутник Земли сформировался 4,425 миллиарда лет назад. О раскрытии загадки времени появления небесного тела сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Результаты моделирования показали, что молодая Земля столкнулась с протопланетой спустя примерно 140 миллионов лет после рождения Солнечной системы, 4,567 миллиарда лет назад. К этому времени тяжелые металлические элементы опустились к центру Земли и сформировали ядро из железа и никеля, окруженное толстой мантией силикатных пород. Эти породы становились горячее из-за распада радиоактивных элементов, что способствовало окончательному разделению металлов и силикатов в течение нескольких десятков миллионов лет.

На этой стадии с Землей столкнулась Тейя размером с Марс, в результате чего в космос было выброшено достаточно материала для возникновения спутника в течение всего лишь нескольких тысяч лет. Кроме того, на Земле и на Луне образовались гигантские магматические океаны глубиной в тысячи километров. На спутнике океан начал быстро затвердевать, образовав корку, которая затормозила дальнейшее охлаждение магмы.

Исследователи рассчитали, сколько времени понадобилось для полного затвердевания расплавленных пород, что позволило им вычислить точный возраст Луны. Согласно компьютерным моделям, на это ушло 200 миллионов лет, а не 35 миллионов лет, как считалось ранее. Кроме того, исследователи определили, как с остыванием магмы изменялся состав минералов, богатых магнием и железом. Ученые сравнили фактический состав лунных пород с предсказанным составом магматических пород из модели и проследили за эволюцией расплавленного океана до момента его возникновения.

Оказалось, что время возникновения Луны совпадает с временем формирования металлического ядра Земли, определенного с помощью уран-свинцового метода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!