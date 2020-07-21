Одежда с глубоким декольте в виде сердца стала новым летним трендом

Наряды с глубоким декольте в виде сердца стали новым летним трендом среди знаменитостей в 2020 году. Об этом сообщает Vogue.

Речь идет о модели одежды под названием Heart Singlet новозеландского бренда Paris Georgia. В ассортименте марки с таким разрезом в области груди представлены топы и платья-комбинации базовых цветов: бежевого, черного и белого. При этом швы изделий выполнены в других цветах.

Фото опубликовано @paris__georgia

Так, например, в описанном топе с белыми швами и облегающих брюках прошлась по улицам Нью-Йорка супермодель Кендалл Дженнер. В то же время «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) появилась на мероприятии в черном платье в пол.

Фото опубликовано @paris__georgia

Кроме того, в вещах с таким же декольте фотографировали креативного директора Лею Сфез (Leia Sfez), манекенщицу Камиль Шаррьер (Camille Charriere) и актрису Фиби Тонкин (Phoebe Tonkin).

В июле еще одним летним трендом стали джинсы с разрезами под ягодицами. Они называются Peekaboo pants. Впервые брюки надела бывшая самая молодая миллиардерша, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер. В них также заметили модель Элианну Арвизу (Elianna Arvizu) и блогершу Джесс Хант (Jess Hunt).