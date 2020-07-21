Эрдоган назвал условие ухода Турции из Сирии

Турция продолжит вести военные действия в Сирии до тех пор, пока сирийский народ не будет освобожден. Такое условие назвал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«До тех пор, пока сирийцы не будут свободны, пока они не будут жить в мире и безопасности, мы останемся в этой стране», — подчеркнул он. Эрдоган также прокомментировал парламентские выборы, прошедшие в Сирии на прошлой неделе. По мнению турецкого президента, они были фальсифицированы ради того, чтобы укрепить власть сирийского лидера Башара Асада.

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19 июля в Сирии прошли выборы депутатов Народного совета. За 250 мест в парламенте боролись более 1,6 тысячи кандидатов, в том числе 200 женщин. Результаты пока не оглашены, однако победу прогнозируют блоку «Национальное единство» — в его состав входят 166 членов партии «Баас», которой руководит Асад. Помимо этого, в блоке состоят 17 кандидатов от партии «Прогрессивный национальный фронт».

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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