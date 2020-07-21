ВЭБ.РФ и бизнес-школа «Сколково» обучат управленцев российских городов

ВЭБ.РФ и бизнес-школа «Сколково» 21 июля 2020 года начнут программу подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев. В первый поток программы заявлены команды из 30 российских городов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Основная цель образовательного проекта — передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития. В состав команды от каждого города включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики.

Особенность программы — практическая направленность. В процессе обучения ее участники получат консультации ключевых экспертов ВЭБ.РФ и экспертов институтов развития по проектам городской экономики.

«За большими целями необходимо видеть конкретного человека. Вместе с бизнес-школой "Сколково" мы проработали образовательную программу — специальный MPA. В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда, — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. — Вокруг MPA мы сформируем проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твёрдым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес».

«Мы запускаем, пожалуй, самую масштабную образовательную программу за все 15 лет существования бизнес-школы — ее результаты отразятся на жизни более 60 миллионов россиян — жителей 100 городов. Одновременно это очень сложная программа, поскольку она сочетает теорию, мировой и российский опыт развития городов и практическую работу управленческих команд над конкретными городскими проектами», — подчеркнул президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

«Несколько лет назад мы вместе с моногородами уже прошли путь формирования и обучения управленческих команд. Опыт оказался успешным — более 75 процентов проектов, которые были разработаны за время обучения, уже реализованы или активно развиваются. Это новые производства, проекты по благоустройству, развитию городской экономики — все то, что меняет качество жизни. Теперь мы запускаем программу для 100 крупнейших городов страны. Им предстоит пройти полную перезагрузку, создать новые проекты городского развития, осуществить рывок. Уверена, опыт моногородов для них станет отличной основой», — отметила зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Программа подготовки управленческих кадров для российских городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) и является уникальным образовательным проектом международного уровня. Она создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления «Сколково» в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.