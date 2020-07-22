Раскрыты особенности отдыха по системе «все включено» в России

Российские туроператоры рассказали об особенностях питания по системе «все включено» на южных курортах России. Подробности такого отдыха и стоимость услуг приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна, формат «все включено» в России обычно работает на базе четырехзвездочных и пятизвездочных отелей и обходится туристам в среднем в 8-10 тысяч рублей в сутки на человека.

«Конечно, благодаря дефициту таких объектов и ажиотажному спросу в условиях закрытых границ такие варианты раскупаются сейчас очень быстро. Тем не менее большая часть туристов предпочитают отдыхать скромнее», — отметил Мкртчян.

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В свою очередь, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подчеркнул, что на российском юге уже появилось достаточно много трехзвездочных отелей, где также внедрена система «все включено», но «сравнивать с турецкой ее, безусловно, нельзя».

По данным Ромашкина, доплачивать за услугу приходится в среднем от 500 до 1,5 тысячи рублей за человека в сутки к стоимости номера.

Другие эксперты отметили, что в бюджетных российских отелях в эту систему отдыха не включен крепкий алкоголь, а выбор слабого зачастую ограничен местным недорогим вином и пивом.

По данным туроператора ANEX Tour, на черноморских курортах страны систему питания «все включено» этим летом выбирают только 18 процентов туристов. 36 процентов предпочитают полный пансион (трехразовое питание), 16 процентов — полупансион, 16 процентов — только завтраки и 14 процентов — проживание без питания.

Как отметил гендиректор «Розового слона» Алексан Мкртчян, трехразовое питание является самым выгодным вариантом, поскольку обходится туристам дешевле заказа еды в ресторанах и кафе — доплата за него в среднем составляет около тысячи рублей в сутки на человека.

Ранее стало известно об изменении системы «все включено» в Турции во время пандемии коронавируса. Популярная услуга будет по-прежнему доступна для туристов, но с усилениями мер безопасности во время подачи еды.