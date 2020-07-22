Взрыв сумки с пиццей в центре Москвы показали на видео

В центре Москвы саперы взорвали подозрительную сумку, в которой оказалась пицца. Ролик в среду, 22 июля, публикует Telegram-канал Life Shot.
На кадрах видно, как облаченный в специальный защитный костюм сотрудник правоохранительных органов подходит к подозрительной сумке, оставленной неизвестным на тротуаре улицы Ильинка. Он устанавливает на нее взрывное устройство и прячется за угол. После этого следует мощный взрыв. Позже сапер осматривает сумку, к нему подходит человек в штатском, который забирает взорванный контейнер. Внутри, как оказалось, находилась пицца.