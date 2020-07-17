В Киеве около станции метро произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.

По данным правоохранителей, взрыв произошел в мусорной урне на проспекте Победы. По вызову немедленно выехали наряды полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб. Взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено. Причина взрыва пока не установлена.

В результате происшествия пострадал один человек, его личность пока не установлена. Потерпевшего госпитализировали.

Кроме того, из-за взрыва пострадали окна станции. В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

В июне взрыв произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве. В результате были разрушены межэтажные перекрытия с четвертого по восьмой. С места происшествия эвакуирован 21 человек. Спасатели нашли тело третьего погибшего при взрыве газа.