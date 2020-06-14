Украинцы попытались разобрать гранаты в доме и устроили взрыв

Жители Одессы устроили взрыв, пытаясь разобрать найденные в карьере гранаты РГД-5. Об этом сообщается на сайте областного управления полиции.

Инцидент произошел в одном из жилых домов Беляевского района Одесской области Украины. По предварительным данным, трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько обнаруженных гранат и начали их разбирать. В ходе манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.

В результате случившегося пострадали пять человек, включая двух женщин 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе. Они получили осколочные ранения. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В апреле 2019-го 55-летний житель Николаевской области на Украине погиб в результате взрыва гранаты, предположительно, Ф-1, в своем доме. Погибший был военнослужащим. О произошедшем в полицию сообщила соседка. Она услышала громкий хлопок и вызвала правоохранителей.

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