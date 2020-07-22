ФСБ показала на видео набитые черной икрой холодильники

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Сотрудники ФСБ показали оперативное видео с крупной партией черной икры, хранившейся в холодильниках у подозреваемых в браконьерстве. Запись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах видны пластиковые и жестяные банки с деликатесом, ими же набиты холодильники. На столе лежат наличные.

Задержаны 11 подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 258.1 УК РФ («Незаконный оборот производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ»).

По данным следствия, осенью 2019 года двух женщин уличили в незаконной торговле в Москве черной икрой. После этого силовики провели 15 обысков по местам проживания подозреваемых, в офисах и на складах, расположенных в столице и Дагестане. Изъято более 100 килограммов икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу, более 2,5 миллиона рублей, пластиковые карты и документы.

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