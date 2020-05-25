Россиянин решил выкупить у ФСБ черную икру и сел в тюрьму на девять лет

В Хабаровске суд приговорил к девяти годам лишения свободы 45-летнего жителя Москвы, который решил выкупить у ФСБ 395 килограммов конфискованной черной икры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере шести миллионов рублей.

По данным ведомства, в 2016 году сотрудники хабаровского управления ФСБ изъяли в краевом центре партию деликатеса. Хозяин товара — москвич нашел знакомую, через которую предложил чекистам за деньги вернуть икру и не привлекать его к уголовной ответственности. Он планировал переправить деликатес в Москву. 29 июня 2016 года в Хабаровске женщину-посредника задержали после передачи одного миллиона рублей, а позже был пойман и взяткодатель. Его этапировали из Москвы в Хабаровск.

Посредницу осудили в 2017 году к 3,5 года лишения свободы со штрафом в два миллиона рублей.

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