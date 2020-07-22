В далекой галактике нашли неизвестные структуры

Ученые Рурского университета и Института радиоастрономии Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили неизвестные структуры магнитного поля, пронизывающего галактику NGC 4217, похожую на Млечный Путь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астрономы проанализировали данные наблюдения 35 галактик, полученные в рамках проекта Continuum Halos in Nearby Galaxies. NGC 4217, которая находится на расстоянии около 67 миллионов световых лет от Земли, имеет магнитное поле Х-образной формы. Оно простирается далеко за пределами диска, более чем на 20 тысяч световых лет. Кроме того, ученые обнаружили спиральную структуру и два больших пузыря, исходящие из областей, где часто рождаются звезды и происходят вспышки сверхновых.

Исследователи также обнаружили гигантские петлевые структуры в магнитном поле по всей галактике, чего не наблюдалось ранее. По мнению ученых, они также возникают из-за активного звездообразования.

В 2019 году ученые Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) показали, что магнитные поля играют ведущую роль в формировании спиральной формы галактик, в том числе Млечного Пути.