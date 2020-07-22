Опубликована переписка с женихом убитой накануне свадьбы москвички

Убитая накануне свадьбы 27-летняя москвичка Марина постоянно ссорилась с женихом. Это следует из переписки пары в социальных сетях, которую в среду, 22 июля, опубликовал РЕН ТВ.

По данным издания, у девушки была отдельная страница, посвященная ее личной жизни. Отношения у пары складывались непросто. Так, жених писал ей длинные послания с просьбой простить его и называл «единственным лучиком в серой жизни». Он обещал исправиться и говорил Марине, что та не заслуживает плохого отношения.

Погибшая тоже была эмоционально неустойчивой. То просила жениха никогда не звонить ей и не писать, то предлагала возлюбленному «начать все сначала». При этом на открытых для пользователей страницах в социальных сетях Марина вешала посты с признаниями ее молодого человека в любви и заявляла, что тоже любит его «до изнеможения».

21 июля тело избитой 27-летней невесты обнаружила мать жениха. С момента смерти женщины прошло двое суток. Соседи отметили, что москвичка была голой привязана к кровати. На окровавленном теле было множество телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Позже была обнародована запись с подъездной камеры наблюдения, которая зафиксировала конфликт девушки с молодым человеком до убийства.

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