Ядовитая змея проглотила волкозуба и попала на видео

В Индии смертельно ядовитый индийский крайт проглотил обыкновенного волкозуба. На видео со змеями обратило внимание издание International Business Times.

В воскресенье, 19 июля, офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в Twitter запись, на которой видно, как змея поедает другую рептилию.

«Индийские крайты ядовиты и охотятся на других змей. Они считаются самыми смертельно ядовитыми змеями Индии. Держитесь подальше от них и не подвергайте себя опасности», — написал Нанда.

Видео стало вирусным в соцсетях. Люди прозвали ролик «змеиной версией Ганнибала Лектера». «Выживает самый приспособленный», — написал один из пользователей. «Удивительная природа в ее брутальном великолепии», — отметил другой. «Это способ природы контролировать популяцию змей», — сказал третий.

Индийский крайт, также известный как голубой бунгарус, лидирует по частоте укусов людей среди змей Индии. Волкозуб — вид неядовитых змей, который обитает в Южной Азии.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Прачинбури трехметровая королевская кобра догнала и проглотила другую змею того же вида на глазах у детей. Прибывшие на место происшествия змееловы, которых вызвал кто-то из очевидцев, застали конец трапезы.