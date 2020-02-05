Самка змеи съела пожелавшего спариться с ней самца

В австралийском городе Хобарт, штат Тасмания, самец медноголового щитомордника попытался спариться с самкой и стал ее обедом. Об этом сообщает ABC News.

Змеелов Крис Дейли (Chris Daly) приехал с командой по вызову и обнаружил самку медноголового щитомордника, которая съела сородича. «Думаю, самец хотел с ней спариться, но она была не в настроении… Вот она его и съела!» — иронично объяснил Дейли. Как только специалисты поместили самку-каннибала в контейнер, она выплюнула свою жертву.

«Это защитная реакция. Когда ты пытаешься поймать змею, она выплевывает свою еду», — отметил Дейли. Самку сразу же выпустили на свободу, а самца оставили под наблюдением на несколько дней. «Ему нужно время, чтобы прийти в себя после того, что с ним приключилось», — добавил змеелов. Он также подчеркнул, что среди медноголовых щитомордников нередко встречается каннибализм.

Медноголовый щитомордник — вид ядовитых змей, который распространен на востоке Северной Америки. Взрослая особь вырастает до метра в длину и имеет пятнистую каштановую окраску. Укус медноголового щитомордника не смертелен для человека, однако яд этой змеи вызывает сильную боль, отек и тошноту.

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