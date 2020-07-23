«Абрамс» Армии США подбил союзный танк

Основной боевой танк Армии США «Абрамс» (M1A2 Abrams) случайно открыл дружественный огонь по союзному танку. Об этом сообщает Defence Blog.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июля, в ходе учений на военной базе Форт Блисс на границе штатов Техас и Нью-Мексико. В ходе отработки стрельбы по движущимся целям «Абрамс» подбил другой танк из своего же полка, который в тот момент находился на расстоянии 2,6 тысячи метров. Отмечается, что удар был нанесен учебным многоцелевым 120-миллиметровым противотанковым снарядом M1002.

По данным Defence Blog, в результате произошедшего военнослужащий, находившийся в пораженной боевой машине, получил ранения. Члены его экипажа оказали ему помощь, о состоянии танкиста не сообщается.

Боеприпас M1002 по своим баллистическим характеристикам приближен к многоцелевым снарядам HEAT-MP-T M830A1. За счет этого его часто используют в учениях, чтобы наиболее полно воссоздать условия реального боя.

В октябре прошлого года сообщалось, что американские военные решили использовать в ходе учений высокоподвижные многоцелевые колесные транспортные средства, известные как Humvee, «загримированные» под российские танки Т-72. «Они обеспечат гораздо более реалистичную сигнатуру цели для военных, которые столкнутся с ними в ходе учений», — пояснил майор Аарон Аммерман. Отмечалось, что для превращения Humvee в Т-72 был разработан первый в своем роде специальный комплект визуальных модификаций весом более 770 килограммов.