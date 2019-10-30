Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72

Голливудская компания Westefx, специализирующаяся на создании спецэффектов, поможет Нацгвардии США превратить высокоподвижные многоцелевые колесные транспортные средства, известные как Humvee, в российские танки Т-72. Об этом пишет Defence Blog.

Как отмечает издание, «загримированные» машины планируется использовать в ходе военных учений, чтобы сделать их более реалистичными. «Они обеспечат гораздо более реалистичную сигнатуру цели для военных, которые столкнутся с ними в ходе учений», — пояснил майор Аарон Аммерман.

Для превращения Humvee в Т-72 специалисты Westefx разработали первый в своем роде специальный комплект визуальных модификаций. Его вес составляет более 770 килограммов. В частности, на машины устанавливается специальная газовая система, которая имитирует стрельбу из основного орудия и пулемета; также существует возможность постановки дымовой завесы. Кроме того, при помощи оборудования Humvee можно будет «загримировать» и под БТР-90.

По словам сержанта 1-го класса Клинтона Дорамуса, такие машины также позволят сэкономить на использовании настоящих танков в ходе учений. «Humvee стоит около 30 тысяч долларов, плюс еще около 5 тысяч долларов на техническое обслуживание в течение года, тогда как танк M1A1 обойдется гораздо дороже», — пояснил он.

В настоящее время подобными комплектами оснастили уже 12 автомобилей. Ожидается, что в течение трех лет их установят еще на 48 Humvee.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!