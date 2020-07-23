В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева

Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу цирка.

Две металлические пластины толщиной около семи миллиметров обнаружили в деревянных перилах. Сотрудники цирка не знали об их существовании на протяжении 40 лет — в строительной документации об устройстве нет ни слова. Предполагается, что пластины заложили в перила для защиты советского лидера от возможных покушений.

В пресс-службе учреждения отметили, что Леонид Брежнев очень любил цирк, и именно благодаря ему он в свое время был достроен. Возведение здания на проспекте Вернадского велось с 1964 года и завершилось лишь в 1971-м — Брежнев лично распорядился найти деньги на достройку объекта. В цирке был специальный гараж для машины Брежнева, откуда в правительственную ложу можно было подняться на специальном лифте.

Большой Московский цирк вмещает больше трех тысяч зрителей. С 2012 года учреждением руководит Аскольд Запашный — представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении.

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