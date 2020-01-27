На Украине выставили на продажу резиденцию Брежнева

В украинском городе Днепре выставили на торги резиденцию бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Стартовая цена лота — 97,9 миллиона гривен (250 миллионов рублей). Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.
Приватбанк продаст на аукционе половину городского административно-общественного комплекса. В одном из зданий ранее находилась резиденция генсека — так называемый Дом Брежнева. Также здесь проживали и другие партийные руководители. Объект находится на Крутогорном спуске, 1, и занимает площадь в 5600 квадратных метров.
На момент публикации новости заявку на участие в торгах подали четыре участника. Аукцион состоится 4 февраля 2020 года.
Ранее стало известно, что зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву предлагали в качестве нового офиса бывший кабинет Брежнева, однако тот отказался.