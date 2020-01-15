Санкт-Петербург побил температурный рекорд времен Брежнева

Санкт-Петербург побил температурный рекорд, установленный почти полвека назад во времена правления генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Согласно его данным, воздух в Петербурге прогрелся до плюс 6,5 градуса. При этом температура продолжает подниматься — ожидается, что она может достичь показателя 7 градусов тепла. Отмечается, что 45 лет назад — в 1975 году — в городе было зафиксировано 5,5 градуса выше нуля.

Колесов пообещал жителям Северной столицы еще один температурный рекорд в четверг, 16 января. По его словам, ночь в Санкт-Петербурге ожидается очень теплая, поэтому такой расклад «очень возможен».

Агентство уточняет, что первая декада января стала одной из самых теплых в городе за историю метеонаблюдений. Средняя температура составила плюс 1,7-1,8 градуса. До этого такой теплый период в городе наблюдался только в 2007 году (плюс 2,5 градуса).

Ранее рекордные показатели тепла спрогнозировали москвичам. В метеобюро подсчитали, что в январе в столице погода была теплее климатической нормы на 8,5 градуса. 16 января ожидается, что в Москве может быть побит температурный рекорд почти столетней давности. Так, максимальная для этого времени температура была установлена в 1925 году — чуть более трех градусов тепла.

В последнем месяце 2019 года температурные рекорды в столице были установлены 18 (плюс 5,6 градуса),19 (плюс 6,6) и 23 (плюс 6,2) числа.

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