Назван способ улучшить сон

Правильный матрас и корректное его использование защитят человека от синдрома хронической усталости, сообщил директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с радио Sputnik.

«Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости», — отметил специалист. Он добавил, что это может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии.

Терновой порекомендовал приобрести максимально жесткий матрас и периодически его переворачивать, чтобы не образовывались «пролежни».

Согласно результатам исследования проекта «Здоровье Mail.ru», лишь каждому третьему россиянину удается спать восемь часов в день. Времени на сон не хватает 53 процентам опрошенных. 30 процентов респондентов объяснили нехватку сна бессонницей, 27 процентов ночью занимаются делами, 22 процента поздно уходят с работы.