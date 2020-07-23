В России назвали наиболее часто попадающие под удары полицейских части тела

В России сотрудники правоохранительных органов чаще всего бьют граждан в голову, грудь, лицо и спину. Соответствующее исследование представила «Новая газета» на основе данных Государственной автоматизированной системы «Правосудие» и собственных расчетов.

Чуть реже полицейские бьют задерживаемых по рукам, ногам, шее и животу. Наименее часто встречаются упоминания ударов по ступням и ягодицам. При этом полицейские называют такие удары «расслабляющими» — то есть они могут вывести человека из равновесия, не причинив вреда здоровью.

По данным издания, большинство граждан (48 процентов) столкнулись с насилием со стороны силовиков в отделении полиции. Более трети потерпевших пострадали от полицейских во время задержания. Остальные случаи связаны с применением силы при других обстоятельствах, например в результате использования служебных полномочий в личных целях.

По словам социолога Эллы Панеях, применение силы в ходе задержания превратилось в рутинный элемент работы. Так, у полицейских практически нет преград для причинения задержанным страданий: они могут скручивать руки, надевать человеку наручники так, чтобы это было мучительно, долго держать в автозаке и угрожать изнасилованием.

«Они это делают не для своего развлечения, а потому что это помогает достигать своих целей. Целей коррупционных, а иногда просто сделать их подозреваемыми и обвиняемыми, чтобы задержанного привезти в участок уже запуганного и избитого — потом с ним проще иметь дело», — объяснила Панеях.

Социолог добавила, что, в отличие от полицейских в США, которые часто применяют огнестрельное оружие при задержании, работа силовиков в России очень забюрократизирована. Так, каждое использование оружия заканчивается разбирательствами, поэтому полицейские рассчитывают только на физическую силу. «Это разбалтывает их в плане необоснованного и превентивного применения насилия», — заключила она.