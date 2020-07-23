Определен возраст самых уязвимых перед мошенниками россиян

Мошенники, которые крадут деньги у россиян, сейчас переключились с пенсионеров на граждан помоложе. Теперь самыми уязвимыми оказываются россияне в возрасте от 25 до 45 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева.

«Прошло "золотое время" злоумышленников, когда они активно окучивали пенсионеров. Да, этот сегмент их тоже интересует, но уже он для них не такой маржинальный», — констатировал он.

По словам Сычева, для мошенников такие люди представляют интерес, в том числе потому, что у них есть заработок, а средства они привыкли тратить, не сильно заботясь о последствиях. В среднем мошенники пытаются похитить 10 тысяч рублей.

В общей сложности с начала пандемии число звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось на 300 процентов, передает РБК. Задачу злоумышленникам упрощает и тот факт, что из-за введенных ограничений людям было сложнее обращаться в банки напрямую.