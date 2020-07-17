В России предложили жестче наказывать за преступления против стариков

В Госдуме предложили считать преступления против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством и внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Законопроект внесен в правительство, инициативу также поддержали в Совете Федерации. Об этом рассказала «Известиям» разработчик документа, член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По данным Генпрокуратуры, за прошлый год против лиц пожилого и старческого возраста было совершено 177,5 тысячи преступлений. По словам экспертов, пенсионеры чаще всего становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию.

«Сегодня и в ВОЗ, и в Министерстве здравоохранения считают, что старческий возраст наступает с 75 лет. У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая. Преступникам с ней работать проще всего», — пояснила Бессараб.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов рассказал, что преступления против лиц старше 75 лет можно сравнить с деяниями против несовершеннолетних, так как и те, и другие одинаково беспомощны. Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена согласился, что граждане пожилого возраста уязвимы, однако предложил концентрироваться не на их возрасте, а на беспомощности пожилых людей.