Приютившим сирот и стариков россиянам назначили выплаты

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил ежемесячные выплаты тем, кто приютил у себя на время пандемии и взял опекунство над людьми с инвалидностью, детьми-сиротами и гражданами старшего возраста. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 31 мая.

«Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь», — отмечено в тексте.

Выплаты будут производиться за период с 1 апреля по 30 июня. Оформить их можно будет в срок до 1 октября через портал госуслуг. Оператором пособий назначен Пенсионный фонд.

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На поддержку волонтерства такого рода, после соответствующего поручения президента России Владимира Путина, направлено 145 миллионов рублей из резервного фонда правительства.

Ранее в субботу, 30 мая, сообщалось, что в первый день лета десять миллионов российских семей получат единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в размере десяти тысяч рублей. Большинство родителей подали соответствующее заявление через портал госуслуг. На эти цели Минфин выделил 197,2 миллиарда рублей.

Для родителей детей до трех лет предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме пяти тысяч рублей, на что выделено уже 24,9 миллиарда рублей. Эти меры поддержки также приняты распоряжением президента Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса.

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